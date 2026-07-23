Нейрохирурги прооперировали пациентку с опасной аневризмой

Врачи Волгоградской областной клинической больницы № 1 оказали экстренную помощь 27-летней пациентке, поступившей с тяжелыми симптомами – сильной головной болью и рвотой. В ходе обследования медики выявили крайне опасное состояние: аневризму внутренней сонной артерии, осложненную кровоизлиянием.

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Аневризму нередко называют «бомбой замедленного действия»: разрыв может произойти в любой момент и нести угрозу жизни. Ситуация требовала незамедлительного вмешательства – пациентке провели срочную операцию продолжительностью свыше трех часов.

Хирургическое лечение выполнил врач-нейрохирург ВОКБ №1 Михаил Золотухин. В ходе вмешательства специалисты изолировали аневризму от кровотока – для этого на сосуд была установлена титановая клипса. Одновременно хирурги удалили скопившуюся кровь, сформировавшую гематому.

После операции девушка находилась в отделении реанимации под пристальным контролем медиков. Состояние пациентки удалось стабилизировать. Сейчас врачи фиксируют положительную динамику: пациентку перевели в общую палату, она способна самостоятельно передвигаться, а головные боли постепенно стихают и проявляются лишь эпизодически.

Выполнение подобных операций возможно только при наличии высококвалифицированных специалистов и высокотехнологичного оснащения. Приоритет в таких вмешательствах отдается малотравматичным методикам – они минимизируют риски и способствуют более быстрому восстановлению пациента. В Волгоградской области развитие этого направления ведется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Медики обращают внимание: аневризма – патология, которая не ограничивается какой-либо возрастной группой. Среди факторов риска – наследственная предрасположенность, вредные привычки, повышенное артериальное давление. При возникновении тревожных признаков (в первую очередь – необычайно сильной головной боли, тошноты, рвоты) необходимо безотлагательно обратиться за медицинской помощью. Своевременная диагностика и оперативное лечение существенно увеличивают вероятность благоприятного исхода и полноценного восстановления здоровья.

Напомним, в Волгоградской области продолжается модернизация системы здравоохранения — комплекс задач обозначен губернатором Андреем Бочаровым. Так, развитие диагностической базы позволяет своевременно выявлять тяжелые заболевания на ранних стадиях. Сегодня клиники оснащены передовыми технологиями, медицинским оборудованием последнего поколения. Например, в начале 2026 года открылись отделение реанимации и интенсивной терапии, а также новое отделение гематологии в областной больнице №1.