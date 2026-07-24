Врачи провели трепанацию ребенку, которого зажало воротами

В Санкт-Петербурге сделали трепанацию черепа мальчику, голову которого зажало воротами. Об этом стало известно 78.ru.

У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. По словам матери, мальчик подключен к аппаратам и почти не дышит сам.

«Неврологически у него все органы отключены, только сердце, почки и мозг работают, и то это под аппаратами», — рассказала женщина.

Сейчас он по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии и остается под постоянным наблюдением медиков.

Инцидент произошел 22 июля на Коломенской улице. Ребенок решил пробраться в закрытый двор — там находилась детская площадка.

В этот же момент туда пытался заехать местный житель на автомобиле. Водитель нажал на кнопку, чтобы открыть ворота. После этого створки открылись и придавили ребенка.