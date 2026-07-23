Хирурги пришили женщине палец, оторванный из-за зацепившегося за забор кольца

Столичные микрохирурги пришили пациентке палец, который оторвался из-за кольца, зацепившегося за забор. Об этом в четверг, 23 июля, рассказали в пресс-службе Депздрава Москвы.

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Девушка с тяжeлой травмой безымянного пальца поступила в Центр микрохирургии кисти ГКБ имени Ерамишанцева.

В ходе обследования она поделилась, что на даче ее обручальное кольцо зацепилось за выступ забора. Девушка резко отдeрнула руку, из-за чего палец практически полностью оторвался.

— При таких травмах главная задача — вернуть кровоток и сохранить палец. Нам удалось восстановить кости, сухожилия, нервы, сосуды и мягкие ткани, — уточнила микрохирург Александра Сухинина.

Операция прошла успешно. На данный момент пациентка проходит реабилитацию, которая поможет ей восстановить функцию пальца, передает канал ведомства в мессенджере МАКС.

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