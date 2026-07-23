В российском городе открылось паллиативное отделение для детей

Паллиативное отделение на десять мест открылось в стационаре детской городской больницы Нижнего Тагила.

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Здание 1966 года постройки. В 2024 году его начали капитально реконструировать. Для ремонта и оснащения из областной казны выделили более 45 миллионов рублей.

На сегодня 183 маленьких пациента в Горнозаводском округе имеют паллиативный статус — как правило, из-за врожденных генетических нарушений. Задача нового отделения - облегчение их состояния. И помочь справиться с горем их родителям.

Как сообщили в минздраве Свердловской области: аналогичные специализированные койко-места работают в педиатрических отделениях больниц Серова, Асбеста и Первоуральска.