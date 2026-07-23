Озвучен объем финансирования медучреждений Свердловской области

За полтора года на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений Свердловской области направлено 3,9 миллиарда рублей. Такие данные приводит губернатор Денис Паслер.

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Так, областная клиническая больница в Екатеринбурге обзавелась оборудованием стоимостью 985 миллионов рублей. До конца года сюда поступят маммограф, ангиограф, КТ, шесть аппаратов УЗИ.

В области медучреждения тоже обновляются. В Серове, например, появится первый аппарат МРТ. В Ивдель привезут аппарат УЗИ, в планах еще — маммограф и рентген. До конца года новые аппараты КТ появятся в Карпинске, Талице, Камышлове и Сухом Логу.