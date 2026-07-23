Врачи спасли подростка-горнолыжника от ампутации руки

Спасти 17-летнего горнолыжника от ампутации руки смогли врачи Российской детской клинической больницы Минздрава. Жителю Сахалина после травмы грозила потеря конечности.

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Как рассказали «МК» в РДКБ, молодой человек занимался горными лыжами с трех лет. Во время очередной тренировки он неудачно упал на трассе. Острый кант лыжи рассек левое плечо, сильно повредив мышцы, нервы и магистральные сосуды. Началось массивное артериальное кровотечение. Парню сразу оказали помощь, но восстановить магистральные сосуды и нервные окончания на месте не смогли. После этого он был госпитализирован в Москву.

Выяснилось, что расстояние между живыми концами разорванной артерии составляло 15 сантиметров, были также перебиты срединный, локтевой и лучевой нервы. Рука оказалась обездвижена, был риск ее потерять.

В результате для восстановления разорванных нервов плеча пришлось пересадить фрагменты подкожных нервов с обеих ног. Врачи использовали большую подкожную вену с правой голени и синтетический протез в качестве центральной части сосудистой вставки. Довольно быстро подросток стал чувствовать прикосновения при перевязках и смог шевелить большим пальцем. Через три месяца полное кровообращение в руке восстановилось.