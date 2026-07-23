Как народная китайская медицина стала модной во всем мире

Древние китайские практики исцеления, которые тысячелетиями существовали на Востоке, теперь покоряют Россию. А все благодаря активной политике Пекина, который огромные деньги вкладывает в модный интернет-тренд Chinamaxxing. Теперь ставить банки и иголки и заниматься тайцзицюань (вместо того, чтобы пить горсти таблеток и БАДов) - это просто модно!

Что любит «хрустальное поколение»

Миллениалы и зумеры, которые иронично называют себя «хрустальным поколением», ищут для себя новую медицину. Они не хотят скупать тонны бесполезных таблеток, которые им навязывает агрессивная реклама фармкорпораций. Они не хотят вываливать десятки тысяч рублей за ненужные и бесполезные обследования, которые им навязывают в частных клиниках.

Вместо этого они ищут глубинные причины хронических проблем, таких как менструальные боли, вздутие живота, бессонница и тревожность. Эти симптомы больше не рассматриваются как изолированные проявления, а как сигналы о более глубоком дисбалансе в организме.

И вот тут на сцену выходит именно традиционная китайская медицина с ее концепцией ци - жизненной энергии, которая поддерживает баланс в теле. Эта концепция позволяет объяснять, почему на самом деле у здорового (вроде бы) человека может болеть живот или голова. Обычный медик ответа на этот вопрос не даст, придумав нелепый диагноз типа «вегето-сосудистая дистония) (который, между прочим, на Западе отсутствует как пережиток).

- Китайская медицина лечит не просто симптомы, которые вы можете наблюдать, она лечит дисгармонию… В китайской медицине мы видим физическое, ментальное и духовное здоровье как единое целое, - объясняет Элизабет Яу, гонконгский интернет-инфлюенсер, которая в соцсетях активно продвигает древние практики.

Яу 6 лет училась в Университете Гонконга (причем 2 года потратила на изучение западной медицины) и степень магистра в области спортивного питания. Она относится к новой волне медицинских специалистов, которые продвигают традиционную китайскую медицину в социальных сетях. У таких инфлюэнсеров сейчас десятки и сотни тысяч подписчиков. Блогеры борются с распространенными заблуждениями, делая древние практики доступными и понятными для нашего «хрустального поколения».

Древняя мудрость в современном мире

Традиционная китайская медицина - это древняя медицинская система, насчитывающая тысячи лет. Ее корни уходят еще в шаманскую эпоху династии Шан (между 1766 и 1122 годами до н.э).

В последующие века она развивалась, став стандартной для всего Китая. В нее вошли массаж, диеты, фитотерапия, иглоукалывание (акупунктура), практика постановки банок и прижиганий (точнее, сжигания сухих листьев полыни на определенных точках тела).

А есть еще очень популярная в Китае техника гуаша. Слово складывается из двух иероглифов: «гуа» (соскребать, удалять) и «ша» (болезнь, недуг). Суть в том, чтобы «соскрести» из тканей организма то, что в китайской традиции связывают с возникновением соматического или душевного недуга. Для этого используют специальный скребок, который делают из натуральных материалов: нефрита, обсидиана, рога буйвола, бамбука.

Сегодня большинство клиник в Китае умело интегрируют западную и китайскую медицину. Пациенты после «западных» операций часто получают китайские травы для ускорения выздоровления или проходят акупунктуру и массаж для снятия хронической боли.

Что такое Chinamaxxing

Тренд на китайскую медицину - проявление более широкого тренда Chinamaxxing (от англ. maximise). Он стал вирусным благодаря видео в китайской соцсети TikTok и подразумевает принятие норм и традиций, связанных с китайской культурой.

Многие эти традиции, как ни странно, в России уже давным-давно распространены, а вот для западного человека кажутся чем-то необычным. Ну, например, привычка пить теплую воду или ношение домашних тапочек. Помимо этого Chinamaxxing - это еще и покупка продуктов Made in China, практика тайцзицюань (традиционная китайская гимнастика).

Думаете, все это в интернете сейчас распространяется просто так? Просто так блогеры рассказывают про прижигания полынью и ходят по дому в тапочках? Нет! Это не стихийный процесс, а часть целенаправленной стратегии Пекина. На это выделяют деньги, чтобы продвигать все китайское по всему миру. Такая вот «мягкая сила» в действии