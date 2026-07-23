Эксперт ответил, что может усугубить акне

Способность солнечных ванн лечить акне является популярным мифом. В реальности загар часто усиливает проявления заболевания, сказала ТАСС доцент кафедры "Химические технологии" Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), кандидат технических наук Юлия Рожкова.

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«Действительно, загар может временно поправить состояние кожи при акне, потому что ультрафиолетовые лучи обладают антисептическим действием и подавляют активность бактерий, а также частично подсушивают воспаления и маскируют покраснения, выравнивая тон кожи. Однако это лишь косметический эффект: на самом деле УФ-излучение запускает механизмы, которые вскоре приводят к ухудшению», — сказала Рожкова с разговоре с ТАСС.

Под воздействием солнца кожа в ответ на повреждение наращивает более толстый роговой слой, что вместе с усилением выработки кожного сала и окислением его компонентов на жаре приводит к закупорке пор и образованию комедонов, пояснила эксперт.

«Одновременно снижается местный иммунитет, усугубляется обезвоженность, и, как только действие ультрафиолета снижается с наступлением осени, дерма реагирует мощным компенсаторным обострением: сальные железы начинают работать активнее, а забитые поры воспаляются. Причем новые высыпания нередко оказываются более интенсивными, чем были до загара», — добавила она.

Исследователь напомнила, что в дерматологии даже существует даже специальный термин "акне Майорка" — внезапное высыпание на открытых участках тела, спровоцированное длительным пребыванием на солнце.