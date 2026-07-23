Минздрав подготовил проект по борьбе с ХОБЛ стоимостью более 60 млрд рублей

Минздрав России совместно с экспертами разработал проект комплекса мер по борьбе с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), реализация которого до 2030 года может обойтись более чем в 60 млрд рублей. Об этом "Ведомостям" сообщил представитель пресс-службы Минздрава.

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Согласно документу, который есть в распоряжении газеты, порядка 49,5 млрд рублей предлагается выделить из средств госбюджета, еще более 11 млрд рублей из бюджетов субъектов РФ. Основная часть средств, около 58,3 млрд, планируется направить на обеспечение лекарствами пациентов, которые пока не получают необходимую терапию.

По словам зампреда "Деловой России" Антона Данилова-Данильяна, финансирование предлагается осуществлять за счет акцизов на табак и никотинсодержащую продукцию, а также благодаря "обелению трудозатратных отраслей". Он отметил, что с инициативой уже ознакомлены вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко и Денис Мантуров, сейчас документ находится на рассмотрении в Министерстве финансов.

Проект готовила рабочая группа при комитете Госдумы по охране здоровья, в которую вошли главные внештатные специалисты Минздрава, депутаты, представители "Деловой России", Всероссийского союза пациентов и РСПП. Подлинность документа подтвердили два участника группы.