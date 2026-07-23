Перечислены нетипичные признаки ранней деменции

Ранняя деменция проявляется не только проблемами с памятью, предупредила врач-невролог АО «Медицина» Галина Чудинская. В разговоре с «Лентой.ру» она отметила, что одними из первых тревожных сигналов могут стать трудности с планированием привычных дел, потеря инициативы и изменения в поведении.

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«Человек начинает забывать недавние события, часто задает одни и те же вопросы, испытывает трудности с подбором слов или теряет нить разговора. Возможны сложности с ориентированием в знакомых местах, ошибки при выполнении привычных задач и снижение профессиональной эффективности», — пояснила врач.

По ее словам, нередко изменения затрагивают не только мышление, но и поведение. Родственники могут замечать, что человек стал менее инициативным, утратил интерес к прежним увлечениям, стал раздражительным, тревожным или необычно безразличным к происходящему. При некоторых формах деменции именно изменения личности, нарушение самоконтроля и импульсивность появляются раньше, чем выраженные проблемы с памятью.

Чудинская подчеркнула, что единичные эпизоды забывчивости на фоне усталости или стресса еще не означают развитие деменции. Поводом для обращения к врачу становятся симптомы, которые постепенно прогрессируют, сохраняются в течение нескольких месяцев и начинают мешать повседневной жизни.

Врач отметила среди причин ранней деменции наследственную предрасположенность, сосудистые заболевания, последствия инсультов и черепно-мозговых травм, нейродегенеративные заболевания. Также, послужить развитием деменции, по ее словам, могут состояния, которые поддаются лечению: дефицит витамина B12, заболевания щитовидной железы, тяжелая депрессия или нарушения обмена веществ.

«При подозрении на раннюю деменцию необходимо обратиться к неврологу, а при необходимости — к психиатру или специалисту по когнитивным нарушениям. Современная диагностика включает нейропсихологическое тестирование, лабораторные исследования и методы нейровизуализации. Чем раньше выявлено заболевание или обратимое состояние, тем больше возможностей замедлить прогрессирование симптомов, сохранить качество жизни и подобрать эффективную терапию», — заключила Чудинская.

Ранее сообщалось, что регулярные физические нагрузки могут защищать мозг от возрастных изменений, помогая ему эффективнее избавляться от накопившихся продуктов обмена. Исследование посвящено глимфатической системе — своеобразной «системе очистки» мозга, которая наиболее активно работает во время глубокого сна. Именно она выводит продукты жизнедеятельности клеток, накопление которых связывают с развитием болезни Альцгеймера, деменции и других нейродегенеративных заболеваний.