Медики помогли пациенту со сросшимися почками

Медики Владивостокской краевой больницы № 2 оказали помощь 52-летнему мужчине с редкой врожденной аномалией - подковообразной почкой, сообщает пресс-служба минздрава Приморья.

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У пациента срослись почки, что нарушало нормальный отток мочи и значительно увеличило риск образования камней. В результате обследования у мужчины были обнаружены двусторонние коралловидные камни, которые практически полностью заполнили обе половины почки.

С помощью прокола менее одного сантиметра специалисты под контролем рентгеновского аппарата разрушили камни в одной из половин почки с использованием лазера. Этот метод позволяет избежать обширного хирургического вмешательства, снижает вероятность осложнений и ускоряет процесс восстановления пациента.

Работа с подковообразной почкой требует особого мастерства медиков. Из-за отсутствия привычных ориентиров и нестандартного расположения сосудов необходимо применять индивидуальный подход и обладать значительным опытом.

Из-за большого размера камней лечение было разделено на два этапа. Первый прошел успешно, и пациент был выписан в удовлетворительном состоянии. Впереди - второй этап операции. Современные малоинвазивные технологии позволяют приморским врачам эффективно лечить даже самые сложные урологические заболевания.