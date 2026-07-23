Врач объяснил, как не подхватить вирус Коксаки на отдыхе

В зоне риска находятся беременные женщины, дети и хронические «сердечники», заявил НСН Георгий Викулов.

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Главное, чтобы не заболеть в отпуске — не купаться в пресной воде, а также выбирать малозаполненные пляжи, рассказал НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Роспотребнадзор направил запросы в минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) из-за сообщений о распространении вируса Коксаки среди российских туристов. Об этом ведомство в своем канале на платформе «Макс». Викулов дал совет, как не заразиться.

«Вирус может передаваться тремя путями: воздушно-капельный, кально-оральный и водный. Соответственно, можно заразиться при купании в открытых водоемах и бассейнах. Самые большие группы риска — дети до пяти лет, беременные женщины, пациенты с иммунодефицитами и с хроническими заболеваниями сердца. В первую очередь они рискуют получить среднюю или тяжелую форму заболевания. Симптомы — лихорадка, сыпь на теле, на конечностях, язва в полости рта. Такие вспышки могут быть на любых курортах, не только в Турции, но и на всем черноморском побережье, в Восточной Азии, Китае. Она распространена в субтропическом климате в основном. Главные меры предосторожности — не купаться в пресноводных стоячих водоемах, находиться на густо заполненных пляжах, дистанцироваться от людей, у которых симптомы какого-то непонятного проявления респираторного или простудного состояния», — поделился он.

Ранее президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов объяснил НСН, почему россиянам не стоит бояться вируса Коксаки.