В Казани врачи удалили огромную опухоль на лице мужчины

В Казани врачи удалили большую и сложную опухоль на лице 47-летнего мужчины.

Как сообщает пресс-служба Республиканской клинической больницы, пациент обратился к челюстно-лицевым хирургам учреждения с жалобами на огромное образование на щеке. До этого он уже объехал множество клиник Татарстана, но врачи не брались за ее удаление.

Аденома околоушной слюнной железы выросла у мужчины во второй раз. Впервые ее удалили в 2010 году в Челябинске, но тогда опухоль была гораздо меньше. На сей раз ее размер достиг 8х7х4 сантиметра. Осложняло ситуацию то, что образование располагалась непосредственно на лицевом нерве. Малейшее его травмирование в ходе операции было чревато параличом половины лица.

Но челюстно-лицевой хирург Андрей Рудык с ассистентом Анастасией Царевиной со своей задачей справились ювелирно. Сначала они аккуратно отделили мягкие ткани от опухоли. Затем с помощью оптики и микрохирургических инструментов аккуратно извлекли аденому, отделив от лицевого нерва и сохранив все его ветви. Сейчас пациент выписался и находится дома.

Ранее казанские врачи спасли от смерти мотоциклиста, попавшего в страшное ДТП. Помимо множества переломов он в результате сильного удара получил разрыв аорты. Но медики провели операцию и восстановили артерию.