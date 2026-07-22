Психолог сообщил о росте числа случаев ранней деменции

Утрата нейропластичности мозга связана с нежеланием получать новые знания.

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При отсутствии интеллектуальной активности у человека также возникает риск ухудшения стрессоустойчивости. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-психосоматолог Екатерина Тур.

«Наш мозг очень не любит учиться. Зачем тратить силы на обучение, если можно повторять то, что ты уже знаешь? У нас сегодня растёт частота ранней деменции. Память становится хуже, мы теряем нейропластичность, а нейропластичность — это вся наша жизнь. Это не просто вредный характер, когда мы не принимаем изменения, это здоровье тела. В конце концов это выливается в то, что мы становимся менее стрессоустойчивыми. Это называется "порочным кругом". Вроде бы мозг старается нас от стресса избавить, но в итоге он делает нас ещё более восприимчивыми к нему. Вы посмотрите, в метро едет 20 человек в вагоне с книжками, все остальные в телефонах. Отчасти это и нам полезно — не спрашивать всё у ИИ, а пойти почитать книжечку».

Ранее Тур указала на разницу между физической и эмоциональной усталостью. По её словам, ментальное истощение проявляется в раздражительности и отсутствии сил на выполнение даже простых задач.