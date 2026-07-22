Как платная медицина стала для пациентов финансовой ловушкой

Ненужные анализы и процедуры, миллионные счета, плата за экстренную помощь. Это — наиболее частые нарушения в частных клиниках, на которые жалуются пациенты. Как платная медицина стала для нас финансовой ловушкой и как защититься?

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Спасти или заработать?

Коммерческая медицина, превратившись в гигантский рынок с объемом медуслуг в 1,5 трлн рублей в год, все чаще работает не по клиническим рекомендациям, а исключительно по прайс-листу.

«В комитет Госдумы по охране здоровья часто обращаются возмущенные люди, и это в основном родственники, потому что самих пациентов уже нет в живых», — рассказала "РГ" медицинский юрист, глава Национального аналитико-экспертного центра здравоохранения Полина Габай.

Вот одна из вопиющих схем: паллиативным больным на последней стадии болезни обещают помочь, дают надежду на спасение благодаря "инновационному" лечению вне клинических рекомендаций. Когда пациент умирает, семья получает огромный счет. Другие типичные нарушения: навязывание ненужных исследований, гипердиагностика (врач завышает сложность заболевания, обосновывая необходимость дорогостоящего лечения). Вишенка на торте — требование заплатить за экстренную помощь. Были случаи, когда пациента в остром состоянии оставляли без помощи, пока клиника не получала гарантию оплаты.

«Брать плату за экстренную помощь, в том числе реанимацию — это прямое нарушение 323-го ФЗ об охране здоровья граждан», — говорит Габай.

По ее словам, клиники формально прикрываются рамочными договорами, которые заключают с пациентами. Типичная картина: на старте стоимость лечения не конкретизируется, в договор включается право клиники уточнять схему лечения. По сути, доверие пациента к врачам используется как инструмент коммерции.

Жизнь и кошелек

При этом обычная ситуация: если у пациента возникли осложнения после платной операции, его стараются "передать" государству.

На недавнем пациентском форуме исполнительный директор Российского общества онкоурологов, президент фонда "Вместе против рака" Баходур Камолов пояснил, почему так происходит:

«В частных клиниках заведующим отделениями спускают финансовый план. Врачи включены в систему зарабатывания денег: они получают процент от стоимости назначенных исследований и процедур. В итоге даже добросовестный доктор вынужден назначать лишние анализы и визиты, чтобы выполнить "бизнес-задание" и не испортить отношения с начальством».

Зарплата врача напрямую зависит от того, сколько платит пациент

Конечно, это касается не всех частных клиник. Но факт остается фактом: порочна сама система, в которой заработок врача и доход клиники напрямую зависят от того, сколько денег оставит в кассе пациент.

Как обеспечить контроль?

15 лет назад было решено вовлечь частников в ОМС. Идея была в том, чтобы перераспределить нагрузку между государственной и коммерческой медициной, дать возможность пациентам бесплатно проходить диагностику на дорогом оборудовании и лечиться в более комфортных условиях. Однако частные игроки, как отметил глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов, за 15 лет "забрали себе рентабельные тарифы, оставив государству тяжелую, неудобную помощь".

Что же делать? Леонов предложил дать регионам право самим устанавливать условия участия частных клиник в ОМС и требовать соблюдения стандартов. Если клиника участвует в ОМС, получает квоты, она обязана бесплатно лечить пациентов по страховке. Сейчас этот механизм непрозрачен. Кроме того, контролировать качество работы частников нужно так же строго, как в госмедицине. Также предложено ввести рейтинг для частников, например "звезды", которые будут присваивать госорганы по результатам их работы. Навести порядок с требованиями платы за экстренную помощь можно, если ввести уголовную ответственность руководителей за такие нарушения. Также есть идея ввести для частников налог на прибыль, а вырученные деньги потратить на покупку оборудования и ремонт муниципальных больниц.

Кстати, параллельно прозвучало еще одно предложение: включить частные клиники в систему маркировки, чтобы прямо у входа пациентов встречал QR-код и они могли с его помощью проверить лицензию, компетенции и возможности частных медиков.

«Всероссийский союз пациентов поддерживает внедрение прозрачной и понятной системы проверки частных клиник. Для пациентов это вопрос доверия, безопасности и уверенности в том, что помощь оказывается легально и качественно», — сказал "РГ" сопредседатель ВСП Юрий Жулев.

Наконец, еще одна идея — ввести страхование профессиональной ответственности клиник. Они перечисляют страховые взносы, а единый оператор во внесудебном порядке проводит независимую экспертизу спорных случаев и возвращает деньги пациенту, если его права были нарушены. В этой модели защита прав пациента перестает зависеть от того, есть ли у семьи силы судиться.

Советы

Как правильно заключать договор с частной клиникой

Полина Габай, медицинский юрист:

С амбулаторной помощью проблем обычно нет: объем услуг согласовывается сразу, от лишнего легко отказаться. Настоящая проблема — стационар: пациент думает, что "вход — рубль", а на выходе оказывается "двадцать два", потому что планы лечения по ходу госпитализации с ним, как правило, не согласовываются. Поэтому еще до госпитализации требуйте у клиники смету — предварительный расчет стоимости с перечнем услуг. Правила предоставления платных услуг прямо обязывают клинику ее составить. В договоре должны быть конкретизированы план лечения, его этапы и стоимость — "рамочный" договор без спецификаций является классической почвой для злоупотреблений.

Никакую помощь, кроме экстренной, клиника не вправе оказывать без согласия пациента: на каждое вмешательство подписывается информированное добровольное согласие.

Что делать, если по ходу лечения назначают "лишние" обследования и процедуры? В ОМС есть "буфер" — страховая медорганизация, которая по вашему заявлению проверит обоснованность назначений. В платной медицине такого института нет, поэтому действовать нужно самому. Пациент вправе отказаться от любой дополнительной услуги: навязывание запрещено. Требуйте, чтобы врач письменно обосновал назначение в меддокументации, а каждое новое назначение оформлялось дополнением к плану лечения и смете — без вашей подписи услуга не согласована. Есть сомнения — возьмите паузу и получите второе мнение.

Храните все документы: договор, смету, допсоглашения, акты, чеки, переписку с клиникой. Если предстоит разбирательство, затребуйте всю медицинскую документацию — клиника обязана ее предоставить (ст. 22 ФЗ N 323-ФЗ).

Дальнейшая тактика зависит от обстоятельств. Если здоровью причинен вред или пациент умер, речь может идти о преступлении — тогда нужно заявление в правоохранительные органы: Следственный комитет, прокуратуру, МВД. Можно пойти по пути гражданского иска, чтобы получить компенсацию, также можно совместить оба пути. Нужно лишь понимать, что быстрым не будет ни тот ни другой: гражданские суды длятся иногда несколько лет. Более короткая альтернатива — медиативный центр, позволяющий урегулировать спор во внесудебном порядке.