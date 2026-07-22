Санавиация МО с начала года транспортировала свыше 340 пациентов

В Московской области для тех, кому требуется срочная транспортировка, функционирует санитарная авиация. Вертолеты используют для спасения пострадавших в тяжелых ДТП, чрезвычайных происшествиях, а также для межбольничной эвакуации взрослых и детей. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе Минздрава региона. С помощью системы «Ночной старт» вылеты выполняются и в темное время суток.

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«Санитарная авиация позволяет максимально быстро доставить пациента в специализированный стационар, где ему окажут необходимую медицинскую помощь. Это особенно важно в экстренных ситуациях, когда счет идет на минуты. С начала года вертолеты санитарной авиации транспортировали 344 пациента, из них 217 детей, в том числе 36 малышей в возрасте до года», — сообщил зампред областного правительства — министр здравоохранения Максим Забелин.

Вертолеты применяют, например, для транспортировки детей в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи — анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры.