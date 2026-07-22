В США зафиксирован самый высокий за 35 лет показатель заболеваемости корью

Самый высокий показатель заболеваемости корью за последние 35 лет зафиксировали в Соединенных Штатах.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который ведет соответствующую статистику, по состоянию на 21 июля в США уже выявлены 2 295 случаев заражения корью. Это максимальный показатель с 1991 года. Наибольшее число заболевших приходится на жителей штатов Южная Каролина, Юта, Техас и Вирджиния. В прошлом году число заболевших корью американцев составило 2 289.

Причиной вспышки называется снижение уровня вакцинации населения. Отмечается, что более 90% больных не прививались от кори, либо данные о соответствующей прививке у них отсутствуют. Большинство зараженных — это дети до 18 лет.

Вакцинация от кори в США проводится с 1963 года.