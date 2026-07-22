Стало известно, сколько россиян с факторами риска прошли диспансеризацию

Более 1,7 млн работающих россиян с факторами риска развития хронических заболеваний прошли диспансеризацию во втором квартале 2026 года. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

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«По итогам II квартала текущего года в рамках нацпроекта ["Продолжительная и активная жизнь"] диспансерным наблюдением охвачено более 1,7 млн работающих граждан с факторами риска развития хронических заболеваний, что в 2,4 раза больше годового плана», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в аппарате добавили, что свыше 930 тыс. граждан прошли обследование на рабочем месте, что в два раза превышает план на год.

Также более 63 тыс. детей с сахарным диабетом I типа в возрасте от 2 до 17 лет и почти 56 тыс. беременных, страдающих сахарным диабетом, бесплатно получили системы непрерывного мониторинга уровня сахара в крови в рамках федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом", сообщили в аппарате.