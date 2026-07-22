В Ноябрьске медики первыми на Ямале провели уникальную операцию

В Ноябрьске медики впервые на Ямале применили двухэтапную тактику, чтобы спасти пациенту жизненно важный сосуд, необходимый для гемодиализа. Об успехах ямальских врачей сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

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«В Ноябрьской больнице хирурги провели уникальную операцию и спасли мужчине сосуд, жизненно необходимый для подключения к аппарату «искусственная почка», — написала пресс-служба профильного ведомства на странице «ВКонтакте».

Местный житель, страдающий тяжелой почечной недостаточностью, оказался в критической ситуации — сосуд, через который проводилась очистка крови, сузился и забился тромбом. Из-за чего процедура гемодиализа стала невозможна и жизнь мужчины оказалось под угрозой.

Спасти пациента помогла инновационная методика. Операция прошла в два этапа, причем без хирургических разрезов. На первом этапе сосудистый хирург Максим Щукин под контролем УЗИ через обычный укол ввел препарат, растворяющий тромб. Процедура позволила быстро восстановить проходимость сосуда. Затем рентгенэндоваскулярный хирург Рамин Агададаев сделал баллонную ангиопластику — с помощью специального микробаллона он аккуратно расширил суженный участок сосуда изнутри.

Через двое суток мужчину подключили к аппарату «искусственная почка» для плановой очистки крови. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и выписан домой.

Прежде подобные высокотехнологичные вмешательства выполнялись только в федеральных центрах за пределами региона. Теперь же ямальцы смогут получать такую помощь, не покидая родного края.

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