Стало известно, сколько детей Подмосковья обеспечены системами НМГ

На территории Московской области всех детей с сахарным диабетом 1-го типа обеспечивают системой непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ). С помощью устройства пациенты и их родители могут в режиме реального времени отслеживать уровень сахара в крови круглосуточно. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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«Сахарный диабет существенно меняет привычный уклад жизни, в том числе требует регулярного контроля уровня глюкозы. Применение систем непрерывного мониторинга значительно упрощает эту задачу — измерение проводится без частых проколов кожи, достаточно поднести устройство к сенсору на плече», — отметил зампредседателя правительства — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

Сейчас на диспансерном учете в регионе состоят свыше 3,5 тысячи детей с сахарным диабетом 1-го типа — они все обеспечены системами НМГ. Решение о назначении системы мониторинга принимает врач-эндокринолог при наличии у ребенка медицинских показаний.