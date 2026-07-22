Невролог предупредил о признаках головной боли, требующей вызова скорой

Кандидат медицинских наук, врач-невролог «Клиники головной боли и вегетативных расстройств имени академика Александра Вейна» Наталья Кадымова рассказала, какие признаки головной боли требуют вызова скорой помощи. Их доктор раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

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По словам невролога, врача нужно вызывать, если головная боль возникла внезапно и быстро достигла максимальной интенсивности. Кадымова добавила, что необходимо обратиться за медицинской помощью, если приступ развивается не так, как обычно.

Кроме того, нужно вызвать скорую, если головная боль сопровождается слабостью в руке или ноге, перекосом лица, нарушениями речи, необычной или длительной аурой, а также если привычные препараты не помогают справиться с болью. Врач объяснила, что эти симптомы могут указывать не только на мигрень, но и на инсульт.

Кадымова также посоветовала тем, у кого бывают приступы головной боли не менее четырех раз в месяц, обратиться за консультацией к врачу. Помимо этого, она порекомендовала записаться к доктору, если у человека бывают приступы головной боли, которая сопровождается рвотой.

Невролог добавила, что сегодня врачи используют для лечения мигрени новые препараты, направленные напрямую на механизм развития приступа.

«В последние годы была открыта роль особого белка, который выделяется из тройничного нерва во время боли. Он называется кальцитонин ген-родственный пептид, или CGRP. Против него создали специальные препараты — моноклональные антитела и гепанты. Это уже терапия, которая была специально создана для лечения мигрени», — объяснила врач.

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