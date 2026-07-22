Названа главная ошибка пациентов с ХОБЛ

Многие пациенты с хронической обструктивной болезнью легких боятся физических нагрузок. Однако на самом деле снижение физической активности при ХОБЛ только ускоряет прогрессирование заболевания, рассказал «Газете.Ru» д. м. н., профессор, заведующий кафедрой пульмонологии Российской Медицинской Академии непрерывного профессионального образования Александр Синопальников.

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«Одна из распространенных ошибок пациентов с ХОБЛ — переход на "щадящий режим". Человек начинает меньше двигаться, избегает нагрузок, и со временем даже минимальные усилия вызывают у него одышку. Это своего рода замкнутый круг: меньше двигаешься — хуже переносишь нагрузки, хуже переносишь нагрузки — еще меньше двигаешься. Выход из него — грамотно подобранная активность под контролем врача», — подчеркивает специалист.

Снижение физической активности ускоряет прогрессирование ХОБЛ и повышает риск обострений — острых эпизодов ухудшения, которые являются ведущей причиной смерти пациентов с этим заболеванием. Врач напоминает: если на фоне назначенной терапии симптомы нарастают или обострения не прекращаются, это прямой сигнал — болезнь не контролируется и терапию необходимо пересмотреть.

«Согласно международным клиническим рекомендациям по ведению ХОБЛ, снижение физической активности ассоциировано с более высоким риском госпитализаций и смертности у пациентов с этим заболеванием. Регулярные нагрузки помогают улучшить переносимость усилий, снизить выраженность одышки и повысить качество жизни — при условии, что программа активности согласована с лечащим врачом. Ключевой инструмент для пациентов с ХОБЛ — легочная реабилитация. Это индивидуально подобранная программа под контролем специалиста. Ее цель — "научить" легкие и мышцы работать эффективнее. Такая программа назначается врачом и доступна во многих медицинских центрах», — уточняет специалист.

Нагрузка при ХОБЛ должна быть регулярной и умеренной. Оптимальны дозированная ходьба, дыхательная гимнастика, плавание. Главный принцип — постепенное наращивание интенсивности без резких скачков и с контролем самочувствия.