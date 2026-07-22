Врач ответил, можно ли считать кофе наркотиком

Кофе способен вызывать психологическую зависимость, особенно у тревожных людей, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры неврологии и психиатрии НовГУ, заведующий дневным стационаром Новгородского клинического специализированного центра психиатрии Виктор Алексеев.

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«Объектом зависимости может стать все. Все зависимости, по сути, формируются из-за сбоев в работе "системы награды" в мозге. Ключевую роль здесь играет дофамин, который не только приносит удовольствие, но и служит сигналом: "это важно, запомни это и повтори". Когда человек совершает "полезное" действие, мозг выделяет порцию дофамина. Проблема в том, что "полезным" мозг может посчитать даже сиюминутное удовольствие, которое в перспективе может привести к проблемам: кофе, скроллинг ленты, шопинг и так далее», — объяснил врач.

По словам эксперта, формирование зависимости проходит в несколько стадий. На первой происходит закрепление связи «действие = удовольствие». На второй стадии зависимость встраивается в метаболизм организма. Третья стадия — деградация, когда изменения в работе организма становятся тяжелыми и необратимыми. Если мы говорим о ненаркотических стимулах — таких, как кофеин, — они почти всегда остаются на первой стадии.

«При этом есть люди, предрасположенные не к какой-то конкретной зависимости, а к формированию зависимостей в целом. У нас нет определенного "гена любви к кофе", но есть комбинации генов, которые могут создавать базу для зависимого поведения. У некоторых людей "порог удовольствия" выше, и им требуется большее количество вещества для достижения того же эффекта, который другие получают от малой дозы. В других случаях генетические различия влияют на работу префронтальной коры мозга, которая отвечает за волевые решения и оценку рисков. Тревожники — одна из самых уязвимых категорий в этом плане. Главная причина, по которой тревожные люди впадают в зависимости разного рода, — желание быстро и легко "успокоить" мозг и снизить внутреннее напряжение», — заметил врач.

Но Алексеев подчеркивает: это не значит, что стоит отказаться от кофе. Безопасная доза для каждого индивидуальна.