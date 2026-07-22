Дерматовенеролог озвучил причины появления белых пятен на ногтях

Дерматовенеролог назвала причины появления белых пятен на ногтях
Многие люди замечали на своих ногтях белые пятна — явление еще называется лейконихия. Дерматовенеролог ФНКЦ ФМБА России Элина Ахматова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала, что такие вкрапления могут свидетельствовать о различных нарушениях в организме. Поэтому не стоит оставлять их без внимания.
«Ровный, однородный цвет ногтевой пластины — результат ее наполнения кератиновым белком. Когда этот процесс нарушается, освободившееся пространство заполняется мелкими пузырьками воздуха, которые и создают белые пятна. Выделяют внутренние и внешние причины подобных образований. В первом случае ногтевая пластина может нарушаться из-за несбалансированного питания и жестких диет, приводящих к истощению организма», — отметила Ахматова.
Так, белые пятна на ногтях могут указывать на заболевания ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, эндокринные нарушения, дефицит железа, бактериальные или грибковые инфекции. Нередко ногтевая пластина страдает от кожных заболеваний, интоксикации организма или продолжительного приема противомикробных препаратов.
«В некоторых случаях белые точки говорят о дефиците витаминов C, B, E, A, цинка или йода. Однако гораздо чаще их причина носит внешний характер. Они образуются в результате бытовых травм: ударов, ушибов, защемления. Повреждение ногтевой пластины может произойти при выполнении маникюра, использовании некачественных косметических средств, частых контактах с бытовой химией. При появлении подобных изменений рекомендуется временно отказаться от покрытия гель-лаком. Это позволит понаблюдать за ногтевой пластиной, подтвердить или исключить влияние используемых средств для маникюра или педикюра», — рассказала дерматовенеролог.