Врачи спасли новорожденную тройню

В липецкой семье Смагиных родились сразу три сына — Макар, Захар и Александр. Однако роды были сложными, и тройню удалось сохранить благодаря профессионализму медиков.

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Липчанка Кристина Смагина и ее муж Илья узнали о многоплодной беременности уже на первом скрининге: молодого отца позвали в кабинет УЗИ со словами: «Ну, давайте считать». Сначала, как признались будущие родители, известие о тройне повергло их в шок, а после они очень обрадовались.

Беременность протекала непросто. Последние полтора месяца маме Кристине пришлось провести почти без движения: малыши оказались без околоплодных вод. Медики пояснили: когда такая ситуация случается, врачам, как правило, удается сохранить лишь одного ребенка.

Акушер-гинеколог Маргарита Пожидаева назвала беременность тройней с излитием околоплодных вод очень сложной.

«Донашивать детей до срока в подобных случаях получается крайне редко, — рассказала она. — Но нам это удалось».

Сначала дети попали в реанимацию. Там, как рассказала врач-неонатолог Ольга Соловьева, крошкам обеспечили кислородную поддержку и питание, ведь самостоятельно принимать пищу они не могли. А затем вся семья приняла поздравления и выписалась из роддома домой. От региона им вручили сертификат на 1,2 миллиона рублей с пожеланием еще раз вернуться в счастливое для них медучереждение.