В Кузбассе спасли пациентку с разрывом аневризмы и черепно-мозговой травмой

Врачи из Кузбасса успешно прооперировали пациентку, поступившую с сочетанием двух опасных диагнозов — разрывом внутримозговой аневризмы и черепно-мозговой травмой. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кузбасса.

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В начале июля в приемное отделение больницы в тяжелом состоянии была доставлена 67-летняя женщина — соседи обнаружили ее в подъезде со следами травмы и вызвали скорую помощь. На момент госпитализации она находилась в глубоком оглушении и не могла сообщить, что случилось.

«В нашем отделении мы выполняем несколько вмешательств в год по поводу разрыва аневризмы. А сочетание разрыва аневризмы с черепно-мозговой травмой — случай уникальный. Пациентке <...> в нашей больнице срочно провели все необходимые обследования и экстренно оказали нейрохирургическую помощь», — приводит пресс-служба слова врача Новокузнецкой городской клинической больницы №29 имени А. А. Луцика Руслана Исмаилова.

Компьютерная томография выявила перелом теменной кости, обширное внутричерепное кровоизлияние и отек головного мозга, а срочная ангиография подтвердила смертельно опасный диагноз — разрыв аневризмы.

Пациентке провели трехчасовое вмешательство. Нейрохирурги выполнили большую трепанацию черепа, удалили внутримозговую гематому, снизив опасный отек мозга, а затем нашли аневризматический мешок и наложили клипсу, остановив кровотечение. Уже на следующий день контрольная томография показала, что гематома удалена полностью, рецидива нет, мозг расправляется.

Сейчас женщина находится в сознании, понимает обращенную к ней речь, выполняет инструкции врачей. Впереди — период восстановления, после которого она сможет вернуться к полноценной жизни.