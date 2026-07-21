Мужчины и женщины назвали проигнорированные ими сигналы проблем со здоровьем

Пользователи форума Reddit рассказали о сигналах организма, указывавших на начавшиеся проблемы со здоровьем, которые они проигнорировали и теперь сожалеют об этом. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

Многие люди пожалели о том, что оставили без внимания внезапные проблемы с мочеиспусканием, поскольку они оказались единственным симптомом тяжелого заболевания.

«Пенистая моча. Оказалось, что у меня нефротический синдром, вызванный аутоиммунным заболеванием, которое поразило мои почки. Закончилось все раком почки (левую удалили). Сейчас я на диализе, жду пересадку», — dandelion_yellow, пользовательница Reddit.

«У меня появилась кровь в моче после восьмикилометровой пробежки. Я стал бегать на более короткие расстояния, но проблема не исчезла. В итоге выяснилось, что у меня карцинома мочевого пузыря. Болезнь зашла так далеко, что его пришлось удалить целиком», — NavyCaptainMD, пользователь Reddit.

Одна женщина призналась, что долгое время игнорировала необычный симптом, поскольку считала его проявлением аллергической реакции. Однако впоследствии она узнала, что у нее рак груди.

«Воспалительный рак молочной железы. Первым симптомом было ощущение, что внутренняя часть груди сильно чешется, особенно перед сном. Я списала это на раздражение от стирального порошка», — GoldensRLove, пользовательница Reddit.

Еще один мужчина призвал своевременно решать проблемы со сном, потому что они негативно влияют на здоровье и могут приводить к проблемам с психикой и другим тяжелым осложнениям.

«Я очень плохо сплю и все время чувствую усталость. Оказалось, что у меня серьезное апноэ во сне, и из-за отсутствия лечения оно в конечном итоге привело к ХОБЛ и легкой сердечной недостаточности. Когда я наконец взял под контроль апноэ, это буквально изменило мою жизнь: все проблемы с психическим здоровьем исчезли почти сразу», — cat6Wire, пользователь Reddit.

Ранее сомнолог Максим Новиков рассказал о неочевидных причинах частых пробуждений среди ночи. Людям, столкнувшимся с такой проблемой, он порекомендовал провериться на апноэ.