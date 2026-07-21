Голикова заявила, что Россия лидирует по выживаемости детей с онкозаболеваниями

Россия лидирует по выживаемости детей с онкозаболеваниями по данным ВОЗ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия сегодня входит в число лидеров по выживаемости детей с онкологическими заболеваниями", - сказала она на форуме "С чего начинается Родина?".

Голикова добавила, что для ускорения восстановления после сложного лечения в России развивается медицинская реабилитация.

По ее словам, благодаря созданию двух детских реабилитационных центров мирового уровня за пять лет число ребят, которые прошли реабилитацию, увеличилось в 1,3 раза, и такую реабилитационную помощь получили более 2 млн детей.