Врачи спасли пациента на гемодиализе

Хирурги Ноябрьской центральной городской больницы впервые в Ямало-Ненецком автономном округе выполнили двухэтапное малоинвазивное вмешательство, позволившее сохранить пациенту сосуд для проведения гемодиализа. Процедура заняла всего 15 минут, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ЯНАО.

"Ноябрьские врачи первыми на Ямале применили двухэтапную тактику и спасли пациенту сосудистый доступ, нужный для гемодиализа. <…> Ранее такой вид высокотехнологичной помощи оказывался только в федеральных центрах за пределами региона. Операция прошла успешно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для людей с тяжелой почечной недостаточностью регулярное очищение крови - единственный способ выжить. Для этого врачи создают специальный сосудистый доступ, но со временем эти сосуды могут сужаться и забиваться тромбами, что делает процедуру невозможной и угрожает жизни человека. Такая же проблема была у этого пациента, врачи применили новую методику, по которой процедура проходила в два этапа и заняла всего 15 минут и обошлась без единого разреза.