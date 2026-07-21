Врачи за 24 часа провели семь трансплантаций органов

В Екатеринбурге хирурги Свердловской областной клинической больницы №1 сделали за одни сутки семь операций по пересадке различных органов: две - почки, по одной - печени и сердца, три - костного мозга. Об этом сообщил информационный портал региона.

Как уточнили в минздраве региона, многие пациенты годами боролись за жизнь. Один перед трансплантацией почки почти двадцать лет проходил процедуры гемодиализа, искусственного очищения крови от токсинов из-за почечной недостаточности; пациенту с терминальной стадией цирроза печени пересадили здоровый орган; свердловчанину с ишемической кардиомиопатией, которая привела к терминальной стадии сердечной недостаточности, - здоровое сердце. У троих человек, которым пересадили костный мозг, была лимфома, онкологическое заболевание.

При этом если трансплантация костного мозга является плановой операцией, которой предшествует долгая подготовка, в том числе и поиск генетически близких клеток, то другие пересадки чаще всего спланировать невозможно. Они проводятся в неотложном порядке, когда неожиданно появляется подходящий пациенту донорский орган.

Таким образом, проведение сразу нескольких трансплантаций в одной клинике и в течение одних суток свидетельствует не только о профессионализме хирургических бригад главной клиники Среднего Урала, но и о хорошо налаженном взаимодействии больниц региона в поиске и сохранении донорских органов.