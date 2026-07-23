Врач Мескина: дети и пожилые подвержены заражению стафилококком

Для профилактики заболеваемости стафилококком важно мыть руки после любых контактов, перед едой, после улицы и туалета, не пить из общей бутылки и не доедать за другими. Об этом "Москве 24" рассказала врач-инфекционист Елена Мескина. Она уточнила, что это большая популяция микробов, при этом не все разновидности могут вызывать заболевания. По словам врача, в летний период создаются более благоприятные условия для гнойничковых заболеваний, поскольку кожа открыта, многие чаще посещают водоемы, бассейны и отдыхают на природе, что увеличивает риск контакта с источниками стафилококка. "Некоторые стафилококки способны выделять токсины, вызывающие тяжелые заболевания вплоть до сепсиса. Но можно заразиться и вообще не почувствовать этого, если нет предпосылок: иммунодефицита, недавнего тяжелого заболевания, стрессовых ситуаций, резких перемен климата", - сказала Мескина. Чтобы избежать заражения, она также посоветовала быть осторожнее с поцелуями, поскольку существует риск наличия инфекции в горле. Специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов до этого говорил, что стафилококк чаще всего размножается в яичных, белковых и сметанных продуктах, таких, например, как торты и пирожные с кремом.