Фармпроизводитель из России выведут на рынок Южной Африки

Биофармацевтической компании «Петровакс Фарм» выдали регистрационное удостоверение на оригинальный препарат Полиоксидоний в Ботсване. Решение открывает производителю путь на рынок стран Южной Африки. Об этом рассказали в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

© Вести Подмосковья

«При выводе препарата на рынок Ботсваны учитывались эпидемиологические особенности Южной Африки и заболевания, актуальные для региона. Его регистрация прошла в соответствии со стандартами национального регулятора и включала детальную проверку досье и образцов препарата», — отметили в региональном ведомстве.

По итогам 2025 года экспортная выручка «Петровакс Фарм» превысила 2 млрд рублей. Напомним, что современный производственный комплекс компании расположен на территории Подмосковья.