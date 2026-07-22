Медики сохранили зрение новорожденному

В Щелковский перинатальный центр из Клина экстренно доставили беременную женщину на сроке 30 недель с преждевременным излитием вод. Ребенок появился на свет в составе двойни раньше срока в результате оперативного кесарева сечения. Дети провели первые недели в реанимации. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

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«В данном случае мы столкнулись не только с физиологическими особенностями недоношенности обоих детей, но и с угрозой потери зрения у мальчика: развилась ретинопатия недоношенных», — отметил главврач перинатального центра Андрей Пастарнак.

Врачи медучреждения провели младенцу транспупиллярную лазерную коагуляцию сетчатки обоих глаз. Это метод, при котором повреждения сетчатки устраняются с помощью направленного лазерного излучения. Решение позволило предотвратить тяжелое инвалидизирующее состояние.