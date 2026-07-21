Врачи спасли колено девушке с осложнениями после коронавируса

Нижегородские врачи смогли сохранить колено 28-летней девушке с патологией, возникшей из-за осложнений после коронавируса. Об этом представитель сферы здравоохранения Алексей Никонов сообщил в соцсетях.

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У нижегородки диагностировали постковидное повреждение хряща. Вдобавок к этому девушка получила легкую травму в горах. Пациентке грозила замена коленного сустава на титан или сложная пересадка костной ткани. Специалисты различных клиник также предлагали девушке лечение за границей. Но нижегородские медики выполнили органосохраняющую операцию.

Во время вмешательства врачи столкнулись с редкой аномалией. Реальное состояние тканей пациентки оказалось намного лучше, чем на МРТ. По словам травматолога Алексея Крупко, это позволило отказаться от масштабной реконструкции с пересадкой костной ткани в пользу более щадящей точечной методики.

Сейчас девушка проходит процесс восстановления, врачи дают оптимистичные прогнозы.

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи удалили гигантское скопление грибка из носа пациентки.