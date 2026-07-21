Эндокринолог объяснил, как ожирение провоцирует онкозаболевания

По данным исследования 2026 года, вклад избыточной массы тела в развитие рака, возможно, почти в два раза больше, чем считалось ранее. Каждый 10-й случай онкозаболевания может быть спровоцирован излишними жировыми отложениями. Почему это так, объяснила врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

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«До недавних пор говорили примерно о 5,5% случаев (данные исследований варьировались от 2% до 8%), теперь расчеты дают около 11,5%. То есть примерно каждый десятый случай рака может быть связан с избытком жировой ткани», — отметила доктор Павлова.

Почему цифра выросла?

Вот что учли исследователи в новом анализе.

Рак развивается не за неделю: между набором веса и диагнозом могут пройти годы. Этот временной лаг раньше учитывали не полностью.

Некоторые виды рака вызывают потерю веса еще до постановки диагноза. В статистике это могло выглядеть так, будто лишний вес "ни при чем".

Использовали более точные данные о распространенности избыточного веса.

«Когда все это аккуратно пересчитали, вклад ожирения оказался заметно выше», — пояснила Павлова.

При этом женщины находятся в более уязвимой группе. Согласно исследованию, доля случаев рака, связанных с ожирением, выше среди женщин, чем мужчин. Это особенно заметно для гормонально-зависимых опухолей — рака груди и яичников. Там влияние жировой ткани играет более значимую роль из-за ее участия в регуляции гормонов.

Почему жировая ткань вообще влияет на риск онкозаболеваний?

«Висцеральный жир, тот, что обволакивает внутренние органы и заставляет расти живот, — это активный эндокринный орган. Жировая ткань поддерживает хроническое воспаление, повышает уровень инсулина и факторов роста, влияет на гормональный баланс», — пояснила Павлова.

Контроль массы тела — один из самых важных способов профилактики рака, — заключила эксперт.