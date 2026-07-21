В Подмосковье поступили почти 80 единиц оборудования для электрохирургии

Для медицинских организаций Московской области продолжают закупать новое электрохирургическое оборудование, среди них — электрокоагуляторы, хирургические радиоволновые аппараты и другая медтехника. Оборудование применяют во время проведения операционных вмешательств, оно позволяет врачу минимизировать кровотечение при его выполнении. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе Минздрава региона.

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«Оснащение медучреждений современной техникой напрямую влияет на доступность и качество медицинской помощи для жителей региона. В этом году в больницы Московской области поставлено 78 единиц электрохирургического оборудования на сумму свыше 165,3 млн рублей. До конца года поставим еще 56 единиц», — заявил зампред областного правительства — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

Медоборудование направили в 28 учреждений региона, например, в Щелковскую, Зарайскую, Дубненскую, Сергиево-Посадскую, Раменскую, Дмитровскую и другие больницы. Медтехника закуплена по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».