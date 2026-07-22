Как «соплеотсос» может стать причиной абсцесса легкого

Необычный случай произошел с молодой мамой из Свердловской области. Женщина использовала на своем годовалом ребенке назальный аспиратор, который в народе также называют «соплеотсосом», чтобы облегчить малышу дыхание. Спустя время у нее появились сухой кашель, высокая температура и привкус гнили во рту. Выяснилось, что у женщины развился абсцесс легкого: причиной, как считают врачи, стал именно аспиратор — через него в ее организм попала инфекция, которой незадолго до этого переболел ребенок, пишет Telegram-канал Shot. Почему такое могло произойти и можно ли защитить себя, «Вечерняя Москва» узнала у врача-пульмонолога, кандидата медицинских наук Александра Пальмана.

Он отметил, что описанный случай — довольно непростой медицинский кейс с минимумом информации. Из-за того, что данных недостаточно, нельзя сказать однозначно, по какой именно причине у молодой мамы развился абсцесс легкого и как это было связано с назальным аспиратором.

— В целом пользоваться такими устройствами не опасно. Но почему именно в этом случае все произошло именно так, как описано в новости, сказать сложно. Так могли просто сложиться обстоятельства. К примеру, 100 человек попали под сильный дождь и промокли. У 90 из них не проявится вообще никаких недомоганий, у девяти будут симптомы простуды, а у одного вдруг появится воспаление легких, — привел пример эксперт.

По его словам, пациенты нередко задаются вопросами, например, как так случилось, что они заболели пневмонией «на ровном месте». Это могут быть и молодые полностью здоровые люди. Увы, единого ответа тут нет: это стечение множества разных обстоятельств.

— В описанном случае неизвестно, какая инфекция была у ребенка, насколько этот аспиратор был связан с заболеванием его мамы и почему оно трансформировалось в абсцесс легкого. Иногда даже со множеством деталей поставить диагноз становится затруднительно, а в этой ситуации без деталей — это вообще беспредметный разговор, — подчеркнул врач.

Однако пульмонолог обратил внимание на то, что произошедший случай не должен вызвать массовую настороженность. Вполне возможно, что это — лишь стечение обстоятельств. К тому же, напомнил эксперт, в этой ситуации остается множество неизвестных деталей: например, у мамы могли быть какие-либо хронические заболевания. Если у человека уязвимое здоровье (ослаблен иммунитет, пожилой возраст, имеются хронические заболевания), то ему необходимо вакцинироваться.

— Если это не группа риска, то достаточно придерживаться здорового образа жизни, потому что табак, алкоголь, гиподинамия предрасполагают к различным инфекционным заболеваниям, — добавил Пальман.

Многие в качестве профилактики болезней подвергают все в доме тщательной дезинфекции. Врач отметил, что если человек в целом здоров, то такие тщательные меры ему не нужны: у него есть личные защитные механизмы, которые достаточно хорошо оберегают его от различных заболеваний.

— Но дальше, напомню, бывают определенные стечения обстоятельств. Это скорее редкие, а не массовые случаи, — заключил пульмонолог.

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