В Амурской области открыли кабинет для семей с недоношенными детьми

В перинатальном центре Амурской области открыли кабинет ранней помощи для семей с недоношенными детьми. Жители отдаленных территорий смогут получить консультацию медиков по видеосвязи.

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Врачи будут поддерживать родителей после выписки из роддома — это соответствует задачам нацпроекта "Семья". Медики помогут адаптироваться к новым условиям жизни с ребенком, сообщили в минздраве региона.

За 2025 год в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей "перинаталки" пролечили 509 детей. Недоношенных — 249 недоношенных, из них с экстремально низкой массой тела — 17. Сейчас в стационаре 21 ребенок.

Так, дочка жительницы Шимановска родилась на 32-й неделе беременности с весом всего 1600 граммов. За три недели девочка набрала 400 граммов, благодаря грамотному уходу медперсонала. В стационаре малышка проведет еще пару недель. Все это время родители регулярно навещают свою кроху, а мама кормит грудным молоком.

В минздраве уверены, что открытие кабинета поможет улучшить качество жизни недоношенных малышей и поможет их родителям.