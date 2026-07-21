Малави начала применять препарат для профилактики ВИЧ

Власти Малави начали применять препарат ленакапавир для профилактики ВИЧ с действием до полугода. Об этом сообщило информационное агентство MANA.

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По его данным, на первом этапе препарат доступен в отдельных медицинских учреждениях в округах Блантайр и Лилонгве. Его смогут получать ВИЧ-отрицательные люди, которые, по оценке медицинских работников, подвергаются повышенному риску заражения. В их числе, в частности, те, у кого есть несколько половых партнеров, а также партнеры ВИЧ-положительных людей, у которых не подавлена вирусная нагрузка.

Ленакапавир вводится дважды в год и является средством доконтактной профилактики ВИЧ. Власти рассматривают его как альтернативу ежедневному приему профилактических препаратов, который для некоторых людей сопряжен с трудностями. Препарат не защищает от других инфекций, передающихся половым путем, и не предназначен для лечения уже существующей ВИЧ-инфекции.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала использование ленакапавира для профилактики ВИЧ в 2025 году. По данным организации, в ходе клинических испытаний препарат предотвращал почти все случаи заражения среди людей из групп риска.

С началом применения препарата Малави присоединилась к ряду африканских стран, внедряющих ленакапавир для профилактики ВИЧ. Ранее поставки начались в Замбию, Зимбабве, Кению, Лесото, Мозамбик, Нигерию, Уганду, Эсватини и ЮАР.