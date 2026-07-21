Медики спасли пациентку с аневризмой сосудов головного мозга

Медики в Приморье спасли пациентку с аневризмой сосудов головного мозга
Хирурги Владивостокской клинической больницы №1 спасли пациентку с разрывом аневризмы базилярной артерии. Это жизнеугрожающее состояние, при котором кровоизлияние может привести к тяжелым осложнениям, включая инсульт, сообщает MAX-канал минздрава Приморья.
В Региональный сосудистый центр Приморской краевой клинической больницы № 1 скорой помощью была экстренно доставлена 47-летняя жительница города Партизанска с опасной аневризмой сосудов головного мозга.
Для спасения пациентки бригада медиков выполнила сложную малоинвазивную операцию. В частности, хирурги установили стент и провели эмболизацию аневризмы, таким образов исключив ее из кровотока, а также предотвратив повторное кровоизлияние.
Операция прошла успешно. Пациентка в данный момент продолжает лечение в отделении неврологии.