Медики спасли пациентку с аневризмой сосудов головного мозга

Хирурги Владивостокской клинической больницы №1 спасли пациентку с разрывом аневризмы базилярной артерии. Это жизнеугрожающее состояние, при котором кровоизлияние может привести к тяжелым осложнениям, включая инсульт, сообщает MAX-канал минздрава Приморья.

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В Региональный сосудистый центр Приморской краевой клинической больницы № 1 скорой помощью была экстренно доставлена 47-летняя жительница города Партизанска с опасной аневризмой сосудов головного мозга.

Для спасения пациентки бригада медиков выполнила сложную малоинвазивную операцию. В частности, хирурги установили стент и провели эмболизацию аневризмы, таким образов исключив ее из кровотока, а также предотвратив повторное кровоизлияние.

Операция прошла успешно. Пациентка в данный момент продолжает лечение в отделении неврологии.