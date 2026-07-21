Определены первые признаки горной болезни у туристов

Врач-методист ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Светлана Хан рассказала, что быстрый подъём на большую высоту может вызвать острую горную болезнь даже у людей без хронических заболеваний.

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В беседе с «Краснодарскими известиями» специалист назвала первыми признаками головную боль, головокружение, тошноту, выраженную слабость, бессонницу и снижение аппетита.

По словам врача, при одышке в покое, нарушении координации, спутанности сознания или кашле с пенистой мокротой необходимо прекратить подъём и начать спуск. Эти симптомы могут указывать на высотный отёк лёгких или головного мозга и требуют экстренной медицинской помощи.

«Важно объективно оценивать состояние своего здоровья, выбирать маршрут по силам, не игнорировать симптомы недомогания и заранее консультироваться с врачом», — отметила Хан.

Для снижения рисков специалист также посоветовала после высоты около 2500 м набирать не более 300—500 м в сутки, соблюдать питьевой режим и отказаться от алкоголя.

Ранее доктор медицинских наук врач Дмитрий Еделев в беседе с Общественной Службой Новостей связал рост числа «возрастных» заболеваний у людей младше 40 лет с ускоренным биологическим старением.