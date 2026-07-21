Российский препарат от ревматоидного артрита вошел в рекомендации APLAR

Оригинальный препарат "Артлегиа" (олокизумаб) группы компаний "Р-Фарм" для лечения ревматоидного артрита включен в обновленные рекомендации Азиатско-Тихоокеанской лиги ассоциаций ревматологов (Asia-Pacific League of Associations for Rheumatology, APLAR). Об этом сообщили в компании.

В "Р-Фарм" отметили, что "Артлегиа" стал первым российским биологическим препаратом, вошедшим в международные рекомендации по лечению ревматоидного артрита.

Обновленные рекомендации APLAR опубликованы в британском научном журнале International Journal of Rheumatic Diseases. В документ вошел препарат, применяемый для терапии ревматоидного артрита. В доказательной базе рекомендаций приведены исследования, оценивавшие эффективность и безопасность олокизумаба при лечении заболевания.

В компании пояснили, что APLAR является одной из ведущих профессиональных организаций в области ревматологии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ее клинические рекомендации используются в качестве ориентира врачебным сообществом и национальными ревматологическими ассоциациями при выборе подходов к лечению пациентов.