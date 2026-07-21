Врачи спасли пациента с разрушенным после простуды клапаном сердца

В Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского поступил пациент в крайне тяжелом состоянии. После перенесенной обычной простуды у него развились одышка и стремительно прогрессирующая полиорганная недостаточность — отказывали сердце, почки и печень. Об этом сообщает «360.

В ходе обследования был диагностирован инфекционный эндокардит. Бактериальные отложения разрушали митральный клапан, из-за чего его створки утратили способность смыкаться, а сердце перестало полноценно перекачивать кровь.

Для спасения жизни мужчину подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который временно взял на себя функции легких и сердца. После стабилизации состояния пациенту провели операцию по замене пораженного клапана на искусственный протез.

«Случай был крайне тяжелым. После успешной операции пациент провел 20 дней в реанимации, где нам удалось полностью восстановить работу внутренних органов. Из-за длительного постельного режима ему пришлось заново учиться ходить под контролем наших реабилитологов. Он провел в стационаре около месяца и с хорошей динамикой направлен на профильную реабилитацию», — пояснил заведующий отделением кардиохирургии МОНИКИ Дмитрий Зыбин.

Врачи подчеркнули, что при появлении одышки, выраженной слабости и отеков необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что в Британии 65-летняя женщина едва не умерла от счастья в прямом смысле слова.