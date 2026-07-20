Развеяны популярные мифы о противозачаточных таблетках

Гормональные контрацептивы — один из самых изученных методов предохранения в мире. Несмотря на то, что ими пользуются миллионы женщин, вокруг противозачаточных препаратов до сих пор существует огромное количество мифов, которые пугают и заставляют отказываться от надежной защиты. Что из них правда, а что нет, нам рассказала врач гинеколог-эндокринолог Лилия Афанасьева.

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Противозачаточные таблетки впервые были произведены в 1950 годах, а уже в 1960-м поступили в широкую продажу в США. Это был настоящий прорыв в мире фармацевтики, который позволил женщине планировать свою репродуктивную функцию и, собственно, личную жизнь.

Первые препараты имели большое количество побочных эффектов.

«Женщины сталкивались с избыточным ростом волос в "ненужных местах", набором веса, болями в молочных железах. Но фармацевтика не стоит на месте, и в настоящее время большинство противозачаточных таблеток имеют максимальный профиль безопасности и минимальное количество побочных эффектов», — объясняет врач.

Главное одно — препарат должен подобрать врач-гинеколог с учетом ваших особенностей — характера менструального цикла, наличия гинекологических и соматических заболеваний.

За время использования таблетки обросли целой кучей мифов. Наш эксперт развенчал самые популярные:

Набор веса

Это миф. Этот эффект наблюдался на высоко дозированных препаратах. В настоящее время доза гормонов в одной таблетке уменьшена.

Тромбозы

Это правда. Но если вы в группе риска и у вас были тромботические атаки в прошлом или настоящем (инсульт, инфаркт, тромбофлебит), то таблетки противопоказаны.

Избыточный рост волос

Это миф. Этот побочный эффект действительно сопровождал прием первых препаратов, и связано это было с отсутствием антиандрогенного эффекта. В настоящее время контрацептивы имеют антиандрогенное действие, и поэтому рост лишних волос женщинам не грозит.

Бесплодие

Это миф. Препараты не влияют на резерв фолликулов в яичниках, а в некоторых случаях их даже используют для стимуляции овуляции.

Развитие «женского рака»

Это миф. Доказано, что прием контрацептивов снижает частоту развития рака яичников на 30-50%, рака матки на 50%, колоректального рака на 30%. При этом после окончания приема таблеток эффект сохраняется до 10-15 лет.

Ранняя менопауза

Это миф. Таблетки не только предохраняют, но и дополняют наши гормоны, не влияя на количество и качество яйцеклеток. Как правило, ранняя менопауза зависит от наследственных факторов или является следствием каких-либо заболеваний.

Пропадет свой цикл

Это правда, но временно. Контрацептивы, содержащие диеногест, действительно могут приводить к истончению эндометрия — внутренней выстилки матки, которая отторгается во время месячных. Слизистая не растет, и значит, отторгаться нечему. Но после прекращения приема препарата функции восстанавливаются.

Лилия напоминает, что перед применением нужно помнить несколько правил использования противозачаточных таблеток: они должны назначаться врачом-гинекологом, необходимо четко следовать инструкции и графику приема, при развитии побочных эффектов обязательно обращаться к врачу.