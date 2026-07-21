Слишком сильная радость вызвала у женщины редкую сердечную патологию

Британские ученые описали необычный медицинский случай — 65-летняя женщина едва не умерла от счастья в прямом смысле слова. Она отпраздновала свадьбу своей дочери, после чего у нее начались боли в груди и одышка.

© Мир24

Пациентка обратилась к врачу, и ее госпитализировали с подозрением на сердечный приступ. Но результаты анализов раскрыли нетипичную картину. Кровоток к ее сердцу был снижен, что встречается при образовавшемся тромбе. Но самого тромба при обследовании не нашли.

Вместо этого врачи обнаружили, что левый желудочек сердца раздулся, что ослабляло сердце и снижало его способность эффективно перекачивать кровь по всему телу. Такое состояние связали с пережитыми женщиной интенсивными положительными эмоциями.

Сильные переживания (даже положительные) вызвали повышенную нагрузку на сердце, что привело к изменению формы органа. Название этого синдрома — кардиомиопатия такоцубо (СТС). Это редкое состояние может привести к летальному исходу.

Впервые этот синдром был зарегистрирован в 1983 году в городской больнице Хиросимы в Японии. Его назвали в честь японских ловушек для осьминогов (такоцубо), потому что у пациентов с этим заболеванием левый желудочек имеет аномальную форму, напоминающую эти изделия. Синдром вызывают преимущественно негативные эмоции (тогда его называют «синдром разбитого сердца), но в 4% случаев сбои в работе сердца связаны со слишком сильной радостью.

Точный механизм возникновения синдрома не известен. Ученые связывают его с активацией симпатической нервной системы и выбросом катехоламинов (биологически активных веществ, выполняющих функции гормонов и нейромедиаторов).

Врачи отметили, что подобный синдром является обратимым явлением. 65-летняя пациентка полностью восстановилась и вернулась к полноценному образу жизни, сообщает Oxford Medical Case Reports.

Ранее сообщалось, что бразильянка вышла замуж и умерла через два дня. Она страдала от тяжелого онкологического заболевания.