Врачи спасли пациента с двумя литрами жидкости в сердце

В ООКБ рассказали, как удалось спасти 72-летнего «уникального пациента». Мужчину попал в палату реанимации и интенсивной терапии кардиологического отделения первого июля. Он жаловался на одышку в покое и слабость. В ходе экстренной диагностики выяснилась причина плохого самочувствия пенсионера – в перикарде сердца оказалось 2 литра воды.

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«Как правило, пациенты с таким количеством жидкости в полости перикарда погибают, из-за тампонады сердца. Этому пациенту повезло», – уточнили в ООКБ.

Врачи удалили из полости перикарда пациента 1 литр жидкости. После этого одышка у мужчины уменьшилась.