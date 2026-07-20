Ребенок перенес инсульт и 19 микроинсультов после неудачного падения

13-летний Рубен Ширс из Великобритании перенес инсульт и 19 микроинсультов после неудачного падения на батуте.

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Мальчика нашла едва живым, но врачи совершили чудо и спасли ребенка.

Родители Энди и Шанталь обнаружили сына на полу ванной, левая сторона его лица обвисла, тело не слушалось, а речь стала невнятной. В больнице КТ показала инсульт, разрыв сонной артерии привел к образованию тромба.

Врачи связали травму с неудачным приземлением на батуте, которое произошло неделей ранее, пишет АиФ.

За два часа Рубен перенес 9 микроинсультов, его перевели в Бристоль. Там случилось еще 10 микроинсультов, тромб длиной 2,5 сантиметра удаляли четыре с половиной часа через бедренную артерию.

Мальчик провел пять недель в больнице, заново учась двигаться. Сейчас он восстановил подвижность, но быстро устает и пока говорит медленно.

Ранее в Красноярске нейрохирурги спасли жителя, в позвоночнике которого застрял осколок ножки стула.