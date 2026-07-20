Эффективность лечения — 98%: в МО выросло число проверенных на гепатит С

На территории Московской области для жителей старше 25 лет доступно бесплатное прохождение обследования на гепатит С в рамках диспансеризации. Это позволяет своевременно обнаружить заболевание, которое на ранних стадиях часто протекает бессимптомно, и начать лечение до развития серьезных осложнений. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

© Вести Подмосковья

«Эффективность лечения при приеме терапии достигает 98%. Мы продолжаем расширять охват населения профилактическими обследованиями. Если за первое полугодие прошлого года скрининг на гепатит С прошли 50,3 тысячи жителей Подмосковья, то за аналогичный период этого года — уже более 470 тысяч человек. Это почти в 9,5 раза больше», — заявил зампред областного правительства – министр здравоохранения Максим Забелин.

При положительном результате пациент направляется на дополнительное обследование и лечение. Терапия проводится бесплатно.