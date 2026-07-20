Медики спасли девушку со множеством камней в желчном пузыре

Медики детской городской клинической больницы №9 имени Сперанского оказали помощь девушке-подростку со множеством камней в желчном пузыре. Об этом сообщается в канале столичного департамента здравоохранения в мессенджере «Макс».

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«В детскую больницу имени Сперанского экстренно поступила пациентка с жалобами на боли в животе и пояснице, рвоту и кашель. У девушки выявили желчнокаменную болезнь: УЗИ показало множество камней в желчном пузыре, а также два камня, застрявших в желчных протоках. Ранее девушка не обращалась в московские медучреждения», – говорится в публикации.

Как уточняется, в ходе одного наркоза врачи провели две сложные операции. Сначала хирурги извлекли камни из протоков через двенадцатиперстную кишку. Сразу после этого провели контрастное исследование, чтобы окончательно убедиться в отсутствии более мелких камней, а затем удалили желчный пузырь.

«Врачи делали операцию по методике «Рандеву»: она сочетает две разные техники – эндоскопическую (через естественные отверстия организма с помощью тонкого инструмента) и лапароскопическую (через небольшие проколы в брюшной стенке с помощью камеры и инструментов)», – приводятся в сообщении слова профессора, заведующего хирургическим отделением №1, доктора медицинских наук Игоря Хворостова.

В ведомстве отметили, что уже на третий день 17-летнюю пациентку выписали домой под наблюдение гастроэнтеролога.