Неврологи предупредили о тревожных причинах головной боли по утрам

Головные боли после пробуждения могут быть признаком некоторых опасных заболеваний. Об их тревожных причинах предупредили неврологи Саит Ашина и Нюшен Чжан в беседе с The Washington Post.

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По словам Ашины, одной из распространенных причин утренних головных болей является синдром обструктивного апноэ сна, при котором во сне временно перекрываются дыхательные пути. Филлис Зи, руководитель отделения медицины сна в неврологическом отделении Northwestern Medicine, отметила, что при этом состоянии человек может также храпеть, просыпаться с ощущением нехватки воздуха или испытывать сильную сонливость днем.

Другими возможными причинами сильной головной боли с утра врачи назвали мигрень, бессонницу, неудобную подушку и скрежетание зубами во сне. Кроме того, регулярные головные боли по утрам могут быть связаны с депрессией, тревожностью или чрезмерным употреблением кофеина.

Эксперты предупредили, если голова часто болит с самого утра, это тревожный признак, который требует обращения к врачу, особенно если дискомфорт сопровождается слабостью, онемением, нарушением речи или становится сильнее и отличается от привычных ощущений.

Ранее врачи скорой помощи Майкл Туртурро и Марк Конрой рассказали об опасных видах боли. По их словам, срочной помощи требуют внезапные и сильные ощущения, особенно в груди или спине, но без внимания нельзя оставлять и слабые не проходящие боли в животе.